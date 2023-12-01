إقبال كثيف على منفذ جامعة المنصورة.. والطلاب: «سعداء بالمنتجات المصرية»

شهد منفذ جامعة المنصورة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إقبالا كثيفًا من الطلاب والعاملين وجميع منسوبي الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس؛ لشراء المنتجات والسلع الغذائية المتنوعة.

وخصصت الجامعة المنفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، وبجودة عالية ومؤمنة مثل مثيلاتها بالأسواق الخارجية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

آراء طلاب جامعة المنصورة في منفذ الجامعة

التقت «الوطن» بعدد من الطلاب داخل جامعة المنصورة لرصد آرائهم حول المنفذ، ومنهم هند عبد السلام، الطالبة في كلية الحاسبات والمعلومات، التي عبّرت عن سعادتها بالمنفذ داخل الحرم الجامعي قائلة: «سهل علينا كثيرا، بدل الخروج لشراء احتياجاتنا أصبح كل شيء متاح داخل الجامعة العريقة التي تضاهي الآن الجامعات العالمية، وخاصة أن الأسعار مخفضة عن الخارج وكلها منتجات مصرية 100% من خير بلدنا، وأتمنى أن تنتشر هذه الثقافة وتعمم على كل المحلات».

والتقط عبد الله الجندي، طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، أطراف الحديث ليقول إنّ هذا ليس بجديد على جامعة المنصورة التي تفاجئ الطلاب يوميًا بتطورات جديدة وأفكار عبقرية للنهوض بالتعليم المصري.

وأضاف، أن الجامعة غيّرت نمط أفكارها وأصبحت رائدة في كل المجالات وتواكب العصر الحديث، سواء في التدريس أو في تطوير الجامعة نفسها، مثل إقامة منفذ يبيع سلع مصرية بأسعار مخفضة، وبجودة عالية، مردفًا: «في اعتقادي أنها الجامعة الوحيدة التي قامت بهذا الأمر ودائما سباقة في الأفكار العظيمة والذكية، وأنا سعيد بهذا المشروع وخاصة أنه يدعم منتجات بلدنا».

من ناحيته، أضاف الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن إنجازات الجامعة وتطوراتها تأتي لإثبات أنها ليست صرحًا تعليميًا فقط، وإنما تهتم بكل المجالات المختلفة وتدعمها وتواكب الأحداث الخارجية، وهي من أوائل الجامعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن كل السلع الموجودة في المنفذ سليمة ونظيفة ومؤمنة وبأعلى جودة وبأسعار مخفضة، ويتواجد المنفذ أمام كلية الهندسة في منتصف الجامعة.