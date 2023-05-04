منتجات بأيدٍ مصرية.. «سويتانا»: سنصل إلى 2 مليون عبوة شهريا.. و«تكس نور»: نفتح أسواقا أوروبية وعربية جديدة

شهدت احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى عروضاً مميزة لعدد من المصانع التى أقيمت بدعم المبادرة الرئاسية «ابدأ» لدعم الصناعة المصرية، ومنها مصنع سويتانا للصناعات الغذائية «شيكولاتة وحلويات، ومصنع تكس نور للأقمشة».

«عبدالله»: نستهدف 20 مليون دولار صادرات عام 2025.. و«أشرف»: هدفنا تشغيل 500 عامل عام 2024

وفى هذا الإطار قال المحاسب محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مصنع سويتانا للصناعات الغذائية «شيكولاتة وحلويات»، إن المصنع يساهم فى توفير 300 فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومستهدف توفير 1000 فرصة عمل العام القادم، مضيفاً أنه يتم إنتاج 200 ألف عبوة شهرياً، وفى نهاية العام سنصل إلى 2 مليون عبوة شهرياً.

وتابع قائلاً: نتمكن من توفير 120 مليون جنيه فاتورة استيرادية منتجات تامة الصنع فى مصر، ونقوم بتغطية نسبة كبيرة من السوق المحلية وخلال الـ3 أشهر القادمة سنغطى نسبة أكبر فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن المصنع يستهدف تصدير منتجات من الشيكولاتة والحلويات فى نهاية العام وتصل قيمة الصفقات إلى 5 ملايين دولار، ومستهدف الوصول إلى 20 مليون دولار مع حلول عام 2025.

وأضاف أن المنتجات مصرية على أرض مصرية بأيدى عمالة مصرية، الماكينات أغلبها مصرى، والجودة عالمية.

وفى السياق نفسه، قال أشرف أشرف أحمد باشا، رئيس مجلس إدارة مصنع تكس نور للأقمشة بالعاشر من رمضان، لـ«الوطن» إن المصنع أقيم بدعم المبادرة الرئاسية «ابدأ» لدعم الصناعة المصرية، موضحاً أن المصنع يدار بـ 3 شركاء، كل منهم يمتلك مصنع منسوجات، اتحدوا لتحقيق حلم التكامل، بإضافة الصباغة والطباعة والتجهيز لمنتجاتهم، والسعى وراء تحقيق الهدف إلى أن وُلِدَ مصنع تكس نور متضمناً كل هذه المراحل بمساعدة «ابدأ»، سعياً لتحقيق كيان يهدف للصناعة المحلية فى صناعة الأقمشة والمنسوجات بأنواع مختلفة وصباغتها وطباعتها، لافتاً إلى تلقى الدعم لحلمهم المبادرة القومية لدعم وتعزيز الصناعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة «تكس نور» إلى أن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية يومياً تصل نحو 34 طناً بعدد عمال 150 عاملاً، وجارٍ العمل لزيادة الإنتاج للطاقة القصوى وزيادة عدد العمل ليتخطى 500 عامل بنهاية عام 2024، لافتاً إلى سعى الشركاء لتحقيق التكامل بتتويج العمل بمراحل التكامل من صباغة، تجهيز وطباعة مستهدفين على تحقيق الجودة وسرعة الإنتاج وتحقيق تكلفة المنتج النهائى بما يتوافق مع الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى التصدير لدولة الجزائر مع التخطيط لفتح أسواق جديدة فى الدول الأوروبية والعربية على حد سواء.

يُذكر أن مدينة الصالحية الجديدة تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهورى رقم 1237 لسنة 1982، وتقع أقصى الحد الشرقى لمحافظة الشرقية، ويفصل بينها وبين القاهرة نحو 110 كيلومترات، حيث تقع شمال طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوى.

وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 1617 فداناً، موزعة على النحو التالى: «المنطقة السكنية 575 فداناً، المناطق التجارية والخدمية 322 فداناً، المناطق الخضراء 123 فداناً، والمناطق الصناعية والمخازن 588 فداناً».

ويبلغ عدد المصانع، 423 مصنعاً، منها 353 مصنعاً منتجاً، 64 متوقفاً، 6 تحت الإنشاء برأس مال مستثمر 5. 3 مليار جنيه، بإنتاج سنوى 12 مليار جنيه، ما أتاح 38000 فرصة عمل.

كما بلغت الاستثمارات بالمدينة 583٫5 مليون جنيه منها «فى قطاع الإسكان 8 ملايين جنيه، فى قطاع الخدمات 120 مليون جنيه، فى قطاع المرافق 161.3 مليون جنيه، فى قطـاع الزراعة 21 مليون جنيه، فى قطاع الكهرباء 93.2 مليون جنيه، فى قطاع النقل والمواصلات 159 مليون جنيه، فى قطاع تطوير الأداء وتجهيزات الإدارة العامة 21 مليون جنيه».