أسعار السلع واللحوم في منفذ جامعة المنصورة.. «منتجات مصرية 100%»

افتتحت جامعة المنصورة منفذا لبيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وعالية الجودة وبيع منتجات مصرية مائة بالمئة فقط، ولاقى المنفذ إقبالًا كبيرا وكثيفا من قبل منسوبي الجامعة من عاملين وطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويقع المنفذ أمام كلية الهندسة في منتصف الجامعة تحت رئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة.

أسعار اللحوم والدواجن بمنفذ جامعة المنصورة

رصدت عدسة «الوطن» أسعار السلع في منفذ جامعة المنصورة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وهي: «لحم قطع بسعر 164 جنيها، لحم مفروم 82 جنيها، كبدة بقري 48 جنيها، صدور دجاج 162 جنيها، هوت دوج 119 جنيها، بانيه 109 جنيهات، جمبري يتراوح ما بين 130 و180 جنيها».

أسعار الزيوت والسمنة بمنفذ جامعة المنصورة

وتتنوع أسعار الزيوت داخل منفذ جامعة المنصورة على حسب النوع والكمية ويبلغ سعر الزيت بين 60 و140 جنيها، والسمنة بين 60 و118 جنيها، سمنة بيضاء 72 وسمنة صفراء 74 جنيها».

ويضم منفذ جامعة المنصورة عددا من السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية مثل الأرز ويبلغ سعره 30 جنيها للكيلو الواحد، والمكرونة تتراوح بين 11 و12 جنيها، والأجبان الربع كيلو من 18 وحتى 19 جنيها والنصف كيلو من 32 وحتى 38 جنيها وذلك على حسب النوع والحجم والكمية.

وأوضح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة في تصريح لـ«الوطن» المنتجات الغذائية مصرية وتباع بأسعار مخفضة وبأقل من السوق الخارجي وهي على أعلى مستوى وذات جودة عالية ومؤمنة ونظيفة جدا وتم إنشاء المنفذ أمام كلية الهندسة لأنه مكان مميز واستراتيجي لأنه يقع في منتصف الجامعة ويستهدف منسوبي الجامعة من طلاب وعاملين وموظفين وإداريين وأعضاء هيئة التدريس كل السلع الغذائية متاحة داخل المنفذ وذلك للتسهيل عليهم والمنفذ مستمر ودائم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري ومحاربة الغلاء.