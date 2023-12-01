صلاة المحبة تجلب الفرج.. اعرف الصيغة السليمة ورددها يوم الجمعة

قال الدكتور علي جمعة إن الصلاة على النبي الكريم من أهم الأمور التي يجب على المسلم ترديدها في كل وقت، كما أن هناك العديد من الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف «جمعة» أنه من الصيغ المهمة للصلاة على النبي والتي ذكرت في كتاب الكنز لثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين، والتي ذكرها السيد محمد علوي المالكي-رضى الله عنه- في كتابه [أبواب الفرج] ونصها كالتالي: «للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَقَدْرِ حُبِّكَ فِيهِ ، وَزِدْنِي يَا مَوْلَايَ حُبًّا فِيهِ ، وَبِجَاهِهِ عِنْدَكَ فَرِّجْ عَنِّي مَا أَنَا فِيهِ ، إِلَهِي لَا أَسْأَلُكَ رَدَّ الْقَضَاءِ بَلْ أَسْأَلُكَ اللُّطْفَ فِيهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ».

صيغة الصلاة على النبي

ومن الأمور المستحبة يوم الجمعة هو الصلاة على النبي الكريم، حيث حددت وزارة الأوقاف صيغة الصلاة على النبي الكريم وجاءت كالتالي: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد».أفضل صيغة للصلاة على النبي

دار الإفتاء المصرية

وكانت أقدوذكرت دار الإفتاء المصرية أن أفضل صيغة للصلاة على النبي الكريم هى "الطريقة الإبراهيمية" ، ولكن يجوز الصلاة على النبي بأي صيغة من صيغ المدح والتكريم لما ورد عن «صحيح البخاري» عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».