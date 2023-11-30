أمين سياسة «حماة الوطن»: جهود الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات الدولية لها عائد تنموي

قالت الدكتورة سماء سليمان، أمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن مصر مرت بفترة صعبة وتعرضت لتهديدات كبيرة خلال سنوات حكم الجماعة الإرهابية، وخرج الشعب المصري في ثورة 30 يونيو ليقضي على الحكم المستبد.

وأوضحت سليمان خلال كلمتها في مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي تسلم الوطن وهو منهار على مختلف المستويات المحلية والدولية، والمهمة كانت صعبة، ولكن الرئيس السيسي قبل بها وهو يعلم أن حياته الشخصية مهددة، لافتة إلى ان إنجازات الرئيس السيسي أصبحت فوق مستوى الحصر والتعداد.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وضع إستراتيجية مصر 2030 بشكل غير مسبوق، لافتة إلى أن العلاقات التي أسسها الرئيس السيسي مع دول الجوار والأقاليم الكبرى ساعدت في نجاح التنمية الداخلية وتعزيز علاقاتنا مع الدول الكبرى، ونجني حاليا الثمار، ويجب أن نشارك في الانتخابات الرئاسية من أجل استمرار التنمية والإصلاح.