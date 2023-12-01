في اليوم العالمي للإيدز.. ما هي أكثر الدول تسجيلا للإصابة بالمرض؟

في مثل هذا اليوم الموافق 1 ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للإيدز، الذي يعد من الأمراض المزمنة التي تشكل خطورة كبيرة على حياة مصابيها، لذلك خصصت منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة، هذا اليوم كمناسبة سنوية للتوعية من مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية المعروف.

هناك العديد من الدول التي تشهد انتشارا كبيرا في الإصابة بمرض الإيدز، إذ تعد من أكثر الدول التي تسجل إصابات بهذا المرض المناعي هى جنوب أفريقيا التي تحتل المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تأثرًا بمرض الإيدز، حيث يتعايش حوالي 7.7 مليون شخص في جنوب أفريقيا مع فيروس نقص المناعة البشرية وفقا لتقرير ذكرته منظمة الصحة العالمية.

الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية الأكثر تضرراً

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يزال الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية الأكثر تضرراً، حيث يعيش شخص واحد من كل 25 بالغًا «3.4%» مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية ويمثل أكثر من ثلثي الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم.

أعراض مرض الإيدز

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض الإيدز التي تكون حسب مرحلة العدوى، والتي منها:

- الحمى

- الصداع

- الطفح الجلدي

- التهاب الحلق.

وبجانب هذه الأعراض قد تظهر على المصابين أعراض أخرى مثل:

- تورم الغدد اللمفاوية

- فقدان الوزن

- الإسهال

- السعال.

- السل

- التهاب السحايا

الفئات الأعرض إصابة بالإيدز

وكشف استشاري المناعة عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإيدز وهم الأشخاص المصابون بعدوى أخرى منقولة جنسياً، مثل الزهري والهربس وكذلك الأشخاص الذين يشاركون أدوات الوشم والحقن أونقل دم أو زرع أنسجة غير مأمونة، أيضا الذين تعرضوا لوخز الإبر الملوثة، مشيرا إلى أن يصبح مرض الايدز معديا بعد أسابيع قليلة من إصابة الأشخاص بفيروس نقص المناعة البشرية، وعلى الرغم أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يميلون إلى أن يكونوا أكثر عدوى في الأشهر القليلة الأولى بعد الإصابة، إلا أن الكثيرين لا يدركون حالتهم حتى المراحل المتأخرة.

طرق العدوى بالإيدز

وعلى الجانب الآخر، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» عن طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، إذ من الممكن أن تحدث من الأم المصابة بالفيروس إلى الجنين خلال الحمل أو أثناء الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية، كما أن قد تحدث العدوى من خلال المشاركة في استعمال أدوات الحقن مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وأيضا العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس المسبب للإيدز وكذلك من طرق العدوى بالإيدز هى نقل الدم الملوث.