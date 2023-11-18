«صحة مطروح» تشارك في اجتماعات متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإيدز

شارك الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور سيد مصيلحي، مسؤول الإيدز بمديرية الصحة بمطروح، في فعاليات الاجتماعات التي تعقدها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، بهدف متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري 2021- 2025 لتتماشى مع الاستراتيجية العالمية المحدثة للإيدز والتي أطلقها برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز.

فحوصات سرية لمرضى الإيدز بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن مديرية الصحة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على المعدلات المنخفضة للقضاء على نقص المناعة المكتسبة مرض الإيدز، حتى يمكن القضاء على الفيروس نهائيا، من خلال عدة محاور، منها توفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين، بالإضافة إلى التوعية والمشورة الصحية والفحوصات المعملية والأدوية المضادة للفيروس وكذلك المتابعة الإكلينيكية والمعملية الدورية والتي تُجرى جميعها بالمجان، لجميع المرضى وفي سرية تامة، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم.

توفير جميع الخطوط العلاجية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يوجد ضمان استمرار توفير كافة الخطوط العلاجية وبتغطية كاملة من الدولة، لتوفير العلاج للمصابين والتي تُعد من أبرز المكتسبات والتي حثت عليها توجيهات القيادة السياسية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومتابعة الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

تحديث البروتوكول الوطني للفحص والعلاج

وأشار إلى أنه يجري تطبيق البروتوكول الوطني الخاص بالفحص والعلاج المضاد للفيروس والذي قامت بتحديثه اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بما يتواكب مع التطور في مجال البحث العلمي والعلاج، كما تضمن اللقاء الحديث عن الحلول الذكية لمشاكل المستشفيات وميكنة خدمات الكلي الصناعي والاستخدام الأمثل للمستلزمات الطبية ومناقشة وسائل القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.