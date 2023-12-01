نقابة المهندسين بالدقهلية: تجهيز قافلة مساعدات لأهالي غزة بحمولة 80 طنا

أعلن المهندس إبراهيم الحسانين، نقيب مهندسي الدقهلية، تجهيز 4 شاحنات من المواد الغذائية والمساعدات المقدمة من النقابة بحمولة إجمالية 80 طنا، وإرسالها إلى فلسطين مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار الدعم المقدم من النقابة لأهالي فلسطين عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين.

وقال نقيب المهندسين بالدقهلية، في بيان صحفي، إن القافلة تعد هي الثانية وستُحَمَّل في الرابعة من مساء الجمعة، وهي ضمن المساعدات التي جرى تجهيزها، بعد أن جرى إرسال قافلة أولى من المساعدات المقدمة من مهندسي الدقهلية بحمولة 25 طناً إلى الشعب الفلسطيني لمساندته في محنته.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح نقيب مهندسي الدقهلية أن القافلة الثانية تأتي في إطار الدعم والمساعدات من المهندسين والمواطنين والشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حرصا من النقابة على إيفاد رسالة دعم للشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.

القافلة الثانية من المساعدات

من جانبه قال المهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ المصري والمستشار الفني لنقابة المهندسين بالدقهلية إن القافلة الثانية من المساعدات هي رسالة واضحة من مهندسي الدقهلية برفضهم الاحتلال الصهيوني ووجوده على الأراضي الفلسطينية، وأنه مهما طال الزمن فإن الاحتلال إلى زوال، وما يقوم به المحتل الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف، وما يحدث من استهداف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية يدل على بشاعة العدوان وصمت المجتمع الدولي يدل على تخاذله وأنه يكيل بمكيالين.

الشافعي: مستمرون في تقديم المساعدات

وأوضح أن نقابة مهندسين الدقهلية ستستمر في تقديم المساعدات العينية التي تُجَمَّع إلى الشعب الفلسطيني في محنته العصيبة.

وتقدم المهندس رضا الشافعي بالشكر والتقدير إلى جهات الدولة المختلفة التي سهلت ودعمت وصول القافلة الأولى من مساعدات مهندسي الدقهلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.