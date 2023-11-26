حجم مساعدات مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح (أرقام)

تواصل الدولة مصر جهودها في إدخال مساعدات الإغاثة إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ بداية الأزمة في القطاع مطلع أكتوبر الماضي، بعد أن فرضت إرادتها في إدخال المساعدات إلى القطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ ما يقرب من 50 يوما، أدى إلى نزوح نحو مليون مواطن، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، وانهيار في المنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

مساعدات مصر لقطاع غزة

ووفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، سلمت مصر الجانب الفلسطيني حتى أمس السبت، 2675 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و9621 طنا من المواد الغذائية، 788 طنا من الوقود، بالإضافة إلى 7047 طنا من المياه، ومواد إغاثة بلغت 1992 طنا، إلى جانب 82 قطعة من الخيام والمشمعات و18 سيارة إسعاف، إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2056 شاحنة.

استقبال المصابين من غزة

واستقبلت مصر في هذه الفترة، 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح، أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخل حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الامم المتحدة والهلال الاحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة.