أمين «حماة الوطن» ببورسعيد: مصر في عهد الرئيس السيسي قضت على فيروس سي

قال المهندس محمد سلامة أمين عام حزب حماة الوطن ببورسعيد، إن مصر خلال سنوات قليلة استطاعت أن تنفذ أكبر مشروع قومي، وهو القضاء على فيروس سي، بعد علاج أكثر من مليون ونصف المليون مواطن بالإضافة إلى دورها الفعال في أزمة غزة.

السيسي رئيس الإنجازات

وأشار «سلامة» إلى أن دول الغرب أطلقت على الرئيس السيسي صاحب الإنجازات المتعددة، مضيفًا: «أعلن باسم كوادر وأعضاء الحزب التأييد الكامل والداعم والوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي».

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه حزب حماة الوطن ببورسعيد مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مساء أمس بالمركز الثقافي ببورسعيد.

دعوة المصريين للتصويت

ودعا الشيخ عماد هيبة رئيس أوقاف بورسعيد جميع المصريين أن يخرجوا جميعا للتصويت في انتخابات الرئاسة ويؤيدون من يقتنعون به، لكن يجب الأخذ في الاعتبار ما يدور حولنا من أحداث تتطلب قيادة قوية ما يجعلنا مؤيدين لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة لتكون مصر بحق أم لكل الدنيا.

في السياق، قال القس كيرلس غطاس ممثل الكنيسة في بورسعيد إن الرئيس السيسي رجل حكيم، ونفتخر بأن نكون الدولة الأولى التى تدعم غزة، مستعرضًا أيام الإنفلات الأمنى تعرضت أكثر من 120 كنيسة للهجوم ولكنن كنا ومازلنا نكرر كلمة البابا تواضروس لو احترقت الكنيسة يوجد وطن لكن إذا احترق الوطن فلا يوجد بديل نحيا فيه.