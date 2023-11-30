قيادي بـ«حماة الوطن»: إنجازات السنوات الـ10 للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنمية وبناء

قال النائب أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية بحزب حماة الوطن، إن الحزب يعد أول كيان سياسي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التنموية الذي بدأها.

الصحة والتعليم

وأضاف «أبو النصر»، أن هناك تطور غير مسبوق للبنية التحتية في العديد من القطاعات وأبرزها الصحة والتعليم والإسكان والزراعة، خلال العشر سنوات السابقة، حيث فاق هذا التطور كل التوقعات وأبهر العالم، معقبا: «سابقنا الزمن وبعد أن كنا شبه دولة أصبحنا دولة تعج بالمشروعات إلي أن وصلنا الى الجمهورية الجديدة».

أمانة التنمية والتواصل

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية بحزب حماة الوطن، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، والعديد من قياداته، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والشيخ ضياء الدين بدر حسين، وكوكبة من والشباب والإعلاميين والفنانين والرياضيين ونواب ومستشاري الحزب.

وتابع النائب: وأحد أهم الإنجازات نستعرضها، وهى القضاء على فيروس سي المعضل الفتاك، الذي أصاب الأجداد والأباء منذ حقبة زمنية طويلة، ولنعلن للعالم، أن مصر تمكنت من القضاء على هذا المرض ورغم أزمة الغلاء العالمية، أمرت القيادة السياسية، بأن يتم منح العلاج بشكل مجاني للمواطنين.

وأشار أمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن، إلى برنامج حياة كريمة، والقضاء على العشوائيات الذي يعد الجانب الإنساني، والصورة الوسطى لحقوق الإنسان، كما أنه رسالة لدعاة حقوق الإنسان، ليتعلموا من مصر كيف تراعي الإنسانية، قائلا: «اسألوا من فقد بلادهم، وأتوا إلى مصر من كل الجنسيات، لم ننشئ لهم ملاجئ، بل عاشوا بيننا فهذه هي مصر وقيادة مصر».