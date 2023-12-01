حكيم يزور الكينج محمد منير في منزله: من أعز وأغلى الشخصيات على قلبي

شارك الفنان حكيم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة له بصحبة الكينج محمد منير أثناء زيارته له في منزله.

ونشر حكيم صورته مع منير معلقا: «روحت زيارة لحبيب قلبي الكينج وقولتله يلا نصبح على حبايبك مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح أنا والكينج، على فكرة الكينج من أعز وأغلى الشخصيات على قلبي، ربنا يديله الصحة، صباحكوا ورد».

أغنية «واحد بس» لحكيم

واحتفل مؤخرا حكيم عبر صفحته بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنجاح أغنية واحد بس، حيث نشر الأغنية وعلق عليها قائلا: «مختلف عنكوا مش شبهكوا أنا في حتة لوحدي واقف زي الأسد».

وتقول كلمات الأغنية: «بس بس أنا واحد بس، تقيل على الأرض خفيف على القلب.. أنا أعوم ع الموج ولا عمرى أنذّل، اسمعوا واحد بس على اليوتيوب دلوقتي».