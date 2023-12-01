الفنان أشرف زكي يشيد باتفاقية «المتحدة» بشأن ترجمة وتوزيع 1000 حلقة باللغة الهندية

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، أبرمت اتفاقياتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما باللغة الهندية، في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعتبر خطوة لفتح سوق جديد للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري في آفاق أبعد بالانتشار والتأثير.

الاتفاق بداية لانتشار نموذجي

وأكد «القرموطي» في برنامجه «مانشيت»، المذاع عبر فضائية cbc، أن هذا الاتفاق بداية لانتشار نموذجي تخطط له الشركة المتحدة، موضحا أن هذا ينافي الاتهام الموجه لصناع الفن في مصر، بالاهتمام بشهر رمضان فقط.

من جهته، قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع البرنامج: «من زمان مسمعناش أخبار حلوة»، موضحًا أن غزو السوق الهندي خطوة مهمة سعدنا بها وسعد بها كل زملائنا في الفن المصري، ونوجه الشكر للشركة المُتحدة على هذه الخطوة، وآن الأوان بالفعل للذهاب للأسواق العالمية، بالأخص بالسوق الهندي، لأن الفن بالنسبة للشعب الهندي أهم من الطعام والشراب.

وأضاف «زكي»: «نتمنى أخبار أخرى سعيدة مثل هذا الخبر، لدخول الأسواق العالمية، مثل السوقين الكوري والإسباني، كل هذه شعوب تحب الفن، وهذا الخبر يضع مسؤولية على صناع الفن المصري لإنتاج مزيد من الأعمال الجيدة».

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