إعلام فلسطيني: 40 غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقال إعلام فلسطيني إنه جرى رصد أكثر من 40 غارة إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وأفرجت سلطات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة عن 63 معتقلة، و147 طفلا، غالبيتهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة السبعة أكثر من 260 مواطنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.