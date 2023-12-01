الجالية المصرية في بوروندي: بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية بمقر السفارة

أعلنت الجالية المصرية في بوروندي، أنها بدأت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ قليل، بمقر اللجنة الانتخابية الفرعية بسفارة مصر في بوجمبورا، وهو اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية للمقيمين المصريين في الخارج.

الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج

أضافت الجالية أن الانتخابات الرئاسية المصرية تستمر في الخارج خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، على أن تكون الراحة المقررة للجنة الانتخابية الفرعية في بوجميورا لمدة ساعة واحدة فقط من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة عصر كل يوم انتخابي.

وأشارت الجالية إلى أنها تنتهز تلك المناسبة لتدعو الأخوات والإخوة الكرام أبناء الجالية المصرية في جمهورية بوروندي للمشاركة حضوريا في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي يعد حقا وواجبًا لكل مواطن مصري له حق الانتخاب قانونا.