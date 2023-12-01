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استعدادات ومؤتمرات للمصريين في هولندا قبل التصويت بانتخابات الرئاسة

كتب:

محمد عبدالعزيز
07:19 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمرات الجماهيرية للجالية المصرية في هولندا

جانب من المؤتمرات الجماهيرية للجالية المصرية في هولندا

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات الاستعدادات والمؤتمرات الجماهيرية لأبناء الجالية المصرية في هولندا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وستفتح السفارة المصرية في هولندا أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المصريين الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

وبدأت العملية الانتخابية للمصريين في الخارج في العديد من الدول، أولها نيوزيلندا ثم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية والصين والهند وباكستان والإمارات، وتستكمل باقي السفارات والقنصليات المصرية في أنحاء العالم عملية التصويت مع اختلاف التوقيتات.

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بقلم محمد عبدالعزيز