بينها فلسطين.. انطلاق تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بـ15 دولة

انطلق تصويت المصريين في كل من أوكرانيا (كييف)، وفنلندا، وبلغاريا، واليونان، وقبرص، ورومانيا، والسودان، وجنوب السودان، وفلسطين، ولبنان، وليبيا (طرابلس)، وجنوب إفريقيا، وبوروندي، وزامبيا، وموزمبيق، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

وقال الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الاستعداد بشكل كبير للعرس الانتخابي، بتواجد الوكلاء باللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي لأبو ظبي، وقبل بدء التصويت الفعلي.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، التنسيق مع الجهات الأمنية لأي ظرف يؤثر على سير العملية الانتخابية.

وبدأت العملية الانتخابية للمصريين بالخارج في العديد من الدول، التي انطلقت بنيوزيلندا ثم أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والشمالية والصين والهند وباكستان وغيرها من الدول، في ظِل مشاركة من المصريين بالخارج.