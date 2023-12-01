أسعار العملات اليوم الجمعة 1-12-2023 في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 1-12-2023 في البنك المركزي، خلال التعاملات الصباحية؛ إذ سجل متوسط صرف الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، وبلغ البيع 30.95 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وسجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 1-12-2023 عبر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وأبرزها البنك المركزي المصري، 33.64 جنيه لليورو، بينما بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه.

سعر الدولار في البنوك

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ليوم الجمعة 1-12-2023، 30.75 جنيه للشراء، وسعر البيع 30.85 جنيه.

سعر اليورو في البنوك

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي 33.62 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 33.81 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 38.97 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 38.31 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 8.25 جنيه، في البنك المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 8.39 للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 8.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 99.81 جنيه للشراء، والبيع 100.26 جنيه.