القبض على متهم بترويج العملات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام بعض الصفحات على «فيس بوك» بترويج العملات الوطنية المقلدة والأسلحة البيضاء بأنواعها المختلفة على المواطنين راغبي الشراء نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم ببورسعيد) بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً امتلاكه عملات وطنية «مقلدة» وأسلحة بيضاء بقصد ترويجها لراغبي الشراء، وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه على محافظ مالية وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مستغلاً خشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة الجنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.