إقبال كثيف من المصريين بالإمارات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

كشف شعبان رأفت، رئيس اتحاد الجالية المصرية في الإمارات، آخر الاستعدادات وانطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية في دولة الإمارات، موضحًا أنّ التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية والمقار الدبلوماسية بالإمارات، سيكون من التاسعة صباح اليوم ويستمر حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في الإمارات.

أعضاء الحملات الانتخابية في مقار الانتخابات

وأكد رئيس اتحاد الجالية المصرية بالإمارات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أعضاء الحملات الانتخابية تواجدوا في المقار الانتخابية من الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، مؤكدًا أنّ هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف الأعمار وذوي الهمم، ولا توجد أي معوقات ولا مشكلات.

أعضاء اللجنة الانتخابية يزيلون كل العقبات

ولفت رئيس اتحاد الجالية المصرية بالإمارات إلى أن أعضاء اللجنة الانتخابية، أزالوا كل العقبات في العملية الانتخابية، مردفا أنه تم تحديد نقاط لالتقاء الناخبين في الأماكن التي تُبعد عن القنصيلة، وتم توفير وسائل نقل مجانية.

وتوقع رئيس اتحاد الجالية المصرية بالإمارات ارتفاع الإقبال على المقار الانتخابية بعد صلاة الجمعة على اعتبار أنه يوم عمل في الإمارات، لافتا إلى أن الإمارات تشهد هذه الأيام عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني، تبدأ من الغد وحتى الخامس من الشهر الجاري، وبالتالي متوقع زيادة توافد الناخبين.

وأشار رئيس اتحاد الجالية المصرية بالإمارات إلى أنّ هناك إجماعًا بين الجالية المصرية في المصرية على اختيار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كونه الأفضل لقيادة مصر في المرحلة الحالية فضلا عن إنجازاته وحماية الوطن ومقدراته.