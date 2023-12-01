الجالية المصرية بالسعودية: توافد كثيف على لجان الانتخابات في أول ساعة للتصويت

وجه محمد فاروق عضو الجالية المصرية بالسعودية، الشكر إلى السفير المصري وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في الرياض، على جهودهم في تسهيل التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم في الخارج، وتستمر حتى الأحد المقبل.

مشاركة أبناء الجالية المصرية بالسعودية في الانتخابات الرئاسية

أضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا لايف»، أنَّ هناك مشاركة كبيرة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية، فهي الجالية المصرية الأكبر في العالم، موضحاً: «الأبواب فتحت من التاسعة صباحاً بتوقيت المملكة، لاستقبال الناخبين وجميع اللجان الانتخابية تعمل».

مشاركة الشباب المصري بالخارج في الانتخابات

ولفت عضو الجالية المصرية، إلى عدم اقتصار المشاركة على العائلات فقط، بل هناك مشاركة كبيرة من الشباب المصري بالخارج وجميع أبناء الجالية، قائلاً: «توقعنا توافدا كبيرا على اللجان الانتخابية للمصريين بالسعودية بعد صلاة الجمعة، ولكننا وجدنا توافدا بكثافة من الصباح.. منذ الساعة الأولى لبدء التصويت.. خاصةً في السفارة المصرية لدى الرياض وذلك بفضل التنظيم الممتاز بالقنصلية».