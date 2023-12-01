انطلاق التصويت بانتخابات الرئاسة في 7 دول عربية وأوروبية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بانطلاق تصويت المصريين في كل من الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ويستمر تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام متتالية، بدءا من اليوم الجمعة حتي الأحد الموافق 4 ديسمبر 2023، حسب الجدول الزمني الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى حالة الإعادة، تجرى عملية الانتخاب في أيام الجمعة والسبت والأحد، 5 و6 و7 يناير المقبل، على التوالي.

تحديد أماكن الانتخابات بالخارج

وتم تحديد أماكن الانتخابات بالخارج داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، كما تم توفير وسائل نقل للمصريين بالخارج، الذين يبعد مكان سكنهم عن مقار اللجان الانتخابية.