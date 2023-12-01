فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالسعودية

بدأت الجالية المصرية في بالسعودية، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، داخل سفارة مصر بالرياض وقنصليتها بجدة، إذ انطلق التصويت (الآن) في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيتها المحلي.

ومن المقرر أن يستمر تصويت المصريين بالخارج، بدءا من اليوم الجمعة حتى الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري.

وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخابات خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 5 و6 و7 من يناير 2024.