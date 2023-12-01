فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالسعودية
كتب:
إسراء عبد العزيز
10:01 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
انطلاق انتخابات الرئاسة
بدأت الجالية المصرية في بالسعودية، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، داخل سفارة مصر بالرياض وقنصليتها بجدة، إذ انطلق التصويت (الآن) في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيتها المحلي.
ومن المقرر أن يستمر تصويت المصريين بالخارج، بدءا من اليوم الجمعة حتى الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري.
وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخابات خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 5 و6 و7 من يناير 2024.