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«الوطنية للانتخابات»: فتح لجان التصويت في 106 مقرات بالخارج

كتب:

نرمين عفيفي
10:21 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت للمصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، مع السفراء في مختلف الدول.

وتقدم المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر للسفراء المصريين بالدول المختلفة، عبر لقاء «فيديو كونفرانس»: «شكرا ليكم جميعا، أنتم أهلا لهذه المهمة، وبالتوفيق».

أضاف «بنداري» إنه منذ انطلاق العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، توصلت الهيئة إلى 106 مقرات جرى فتح اللجان بها، من أصل 137 لجنة على مستوى العالم في 121 دولة وستجري المتابعة أولا بأول.

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«الوطنية للانتخابات» تتابع تصويت المصريين في الخارج عبر «الفيديو كونفرانس»
بقلم نرمين عفيفي