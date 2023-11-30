«الوطنية للانتخابات»: نتواصل مع السفارات المصرية منذ بدء التصويت في الخارج
كتب:
أحمد العانوسي
11:06 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
المصريين بالخارج
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر انطلاق تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية من نيوزيلندا، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت الهيئة استمرار التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية.
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنه تتم باستمرار متابعة عمليات فتح المقار الانتخابية بالخارج لاستقبال المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية.