«الوطنية للانتخابات»: نتواصل مع السفارات المصرية منذ بدء التصويت في الخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر انطلاق تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية من نيوزيلندا، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت الهيئة استمرار التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنه تتم باستمرار متابعة عمليات فتح المقار الانتخابية بالخارج لاستقبال المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية.