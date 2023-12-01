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«الوطنية للانتخابات»: تواصل مستمر مع سفارات مصر في الخارج لمتابعة التصويت

كتب:

محمد عيسى
10:16 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات، العمليات المستمرة لفتح المقار الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.

وأجرى المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عدة لقاءات عبر «فيديو كونفرانس» مع السفراء المصريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية.

أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار التواصل مع السفارات المصرية في الخارج، والحرص الكامل على تذليل أي صعوبات قد تواجه التصويت.

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