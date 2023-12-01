32 شهيدا في غزة جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بارتقاء 32 شهيدا في غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.

وقد نقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر استشهاد طفلتين رضيعتين جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة، وإصابة 20 آخرين وصلوا إلى المستشفى المعمداني، جراء القصف المتواصل على عدة أحياء من مدينة غزة.

وأفادت «وفا» باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، في غارة استهدفت وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرةً إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء بمدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عبسان، شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، فضلاً عن قصفت المدفعية شرق المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع، فيما قصفت طائرات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة، وحي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة إمرأتين وطفلين.

واستهدفت طائرات الاحتلال رفح جنوب القطاع، فيما قصفت زوارق ومدفعية الاحتلال بشكل عشوائي سواحل مدينة غزة والنصيرات والزوايدة ومناطق شمال غرب غزة والمناطق الشرقية والغربية لوسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عشوائي على غالبية أحياء مدينة غزة والشمال والوسطى، فيما شهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع عدة غارات.

كذلك، استهدفت طائرات الاحتلال بعدة غارات عنيفة، مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، وأضافت المصادر أن سماء قطاع غزة يشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.