قنصل مصر بمارسيليا: المصريون متحمسون للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي

أكدت السفيرة هايدي سري، قنصل مصر العام في مارسيليا بفرنسا، أن أبناء الجالية المصرية في فرنسا متحمسون للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي الجاري، لافتة إلى أنه تم فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية بقنصلية مصر في فرنسا بالتاسعة صباحًا.

وأضافت قنصل مصر العام في فرنسا، خلال اتصال بالفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات قبل قليل، أنّ اليوم هو يوم عمل عادي في أوروبا، وأنه يتوقع زيادة الإقبال على المشاركة بصورة أكبر في فترة الغداء والفترة الانتخابية من التصويت بإذن الله.

الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشارت السفيرة هايدي سري، إلى أنّ من المتوقع أن يزيد الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بصورة أكبر مما هو عليه الوضع حاليًا أيام غدًا وبعد غد باعتبارهم «إجازة» في أوروبا.

ولفتت إلى أن القنصلية حريصة على إتمام الأمور بأفضل وجه ممكن من حيث النظام والمشاركة والالتزام بكافة التعليمات.