«بنعلمهم الانتماء».. أطفال بصحبة أبنائهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالإمارات

بأعلام مصر، ظهر أطفال مع ذويهم خلال التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت في الخارج في نحو 137 سفارة وقنصلية، حيث حرص المصريون على اصطحاب أطفالهم معهم، من بينهم محمد الدسوقي المقيم في الإمارات، حيث حرص على اصطحاب طفله «عمر»، أثناء مشاركته في الانتخابات: «عمر اتولد في الإمارات ومنزلش مصر غير مرة واحدة، علشان كدة اخدته معايا علشان يبقى عنده انتماء لبلده ويعرف إن مصر كبيرة وهي وطنه الأول».

انتخابات الرئاسة في الخارج

علم مصر كان المشهد الأبرز، خلال الساعات الأولى من بدء انتخابات الرئاسة في الخارج وفق «الدسوقي»: «اشترينا علم مصر لأطفالنا، وحرصنا على المشاركة في الساعات الأولى علشان بيكون الجو هادي وعلشان الأطفال، وكمان الأطفال بيفرحوا بعلم بلدهم».

لم تخلو الساعات الأولى لانتخابات الرئاسة في الخارج من جو الفرحة بين المصريين، حيث يعتبرها البعض تجمعا للقاء، وفق إسراء السيد، المقيمة في الإمارات: «وزعنا شيكولاته وعلم مصر على الناس، وبنلاقيها فرصة للتجمع وحرصنا على التصوين للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي علشان هو اللي عيشنا في أمن وأمان».

الانتخابات في الخارج

«إسراء»، حرصت أيضا على اصطحاب طفلها ومشاركته في الانتخابات، فضلا عن قيامه بتوزيع الشوكولاته على الأطفال: «خليته هو اللي يوزع الشوكوتة والأعلام علشان يتعلم العطاء والحب والانتماء، إحنا في الغربة بنبقى محتاجين نود بعض، ونعلم ولادنا الانتماء، وفي جو حلو في قنصلية أبو ظبي».

كبار السن والسيدات، كانوا من بين المشاهد الأبرز في الساعات الأولى للانتخابات في الخارج، وفق «إسراء»: «الستات نزلوا بدري وكمان كبار السن، أنا اتفاجئت بالعدد الكبير منهم قدانم باب القنصلية، ودي حاجة كويسة، الناس متحمسة للمشاركة والإدلاء بصوتها علشان استقرار مصر».

الانتخابات الرئاسية في الخارج، انطلقت اليوم الجمعة وتسستمر حتى الأحد المقبل، في التصويت في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة، حيث يبدأ التصويت في 9 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة.