«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين بالسعودية للتصويت في الانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد كبير من أبناء الجالية المصرية في السعودية، على أماكن الاقتراع في الرياض وجدة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، رافعين أعلام مصر، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

أوضحت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه يمكن لجميع المصريين المشاركة مع الحملة سواء بفيديوهات أو صور لمشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج خلال عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.