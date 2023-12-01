أفضل دعاء يوم الجمعة لجلب الرزق.. «اللهم إننا نرفع حاجتنا إليك»

يوم الجمعة من الأيام المحببة لدى المسلمين، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، ويؤدي المسلمون خلال هذا اليوم عددا من الطاعات والعبادات التي تقرب بين العبد وربه، ومن أهمها الدعاء، لأنه يقرب بين العبد وربه، وهو خير وسيلة يتقرب بها لله، ويدعوا بما يشاء، وأفضل دعاء يوم الجمعة لجلب الرزق، من الأعمال التي ممكن أن يقوم بها المسلم.

أفضل دعاء يوم الجمعة

وأكثر العبادات التي يؤديها المسلم يوم الجمعة، هو دعاء يوم الجمعة لجلب الرزق، وذلك حتى يدعو للمسلم بما يشاء ويرفع حاجته إلى الله عز وجل، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها يوم الجمعة لجلب الرزق:

- «اللهم إننا نرفع حاجتنا إليك متوكلين عليك، لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك».

- «اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب، اللهم إنا نعوذ بك من قهر يؤلمنا ومن هم يحزننا».

-«اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

- «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

«يارب إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فارزقني خيره، وإن كان قليلًا فأكثره، وإن كان كثيرًا فبارك اللهم لي فيه».

فضل الدعاء

ودعاء يوم الجمعة له فضل كبير؛ لأنه يرفع العبد درجات عند الله عز وجل في ظل هذا اليوم المبارك، وأوضحت الإفتاء أن للدعاء فضل كبير وهوعبادة مشروعة ومستحبة؛ لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به؛ إذ قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾.