تشارلز الثالث: حذرت من مخاطر التغير المناخي.. ثاني أكسيد الكربون ارتفع 30%

قال الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا، نحتاج إلى تعزيز الجهود لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ونرى ارتفاعا قدره 30% في ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف تشارلز، خلال كلمته في فعاليات قمة COP28، التي تنظمها الإمارات، أنّ بعض الدول لم تعد قادرة على تحمل تبعات التغير المناخي، وطالما حذرت من مخاطر التغير المناخي فى العالم، وشرق إفريقيا يعاني من الجفاف منذ عقود طويلة.

وتابع الملك تشارلز الثالث: «نحتاج إلى تعزيز الجهود من أجل مواجهة التغير المناخي فى إطار مشترك وجاد والتغيير؛ لمواجهة التغير المناخي لن يحدث إلا من خلال العمل المشترك»، مشددًا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي وأمامنا فرصة من أجل الالتزام بالعمل الحقيقي لرسم ملامح المستقبل وعلينا العمل لحماية الأجيال القادمة من تداعيات التغير المناخي وحماية كوكب الأرض.