«رياضة الشرقية»: 12 فائزا في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية

انتهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، الإدارة العامة للشباب والنشاط الفني، من فعاليات المسابقة الفنية لاكتشاف المواهب في الغناء الفردي والجماعي، وتم تصعيد إدارات كفر صقر ومنيا القمح شرق وههيا والزقازيق غرب والزقازيق شرق على مستوى المحافظة، قبل الإعلان عن فوز 12 متسابقًا.

أسماء الفائزين في مسابقة اكتشاف المواهب

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية عن أسماء الفائزين من الإدارات سابقة الذكر، كالتالي:

السيد صلاح السيد - كفر صقر، يوسف طارق حسن - منيا القمح شرق، نضال أحمد محمود - ههيا، رزان أحمد محمود - الزقازيق غرب، حسناء رضا محمد أحمد - الزقازيق غرب، مريم جمال حمدي - الزقازيق غرب، حنين هشام محمد - الزقازيق ههيا، مراد رضا عبدالله - الزقازيق شرق، محمد رضا عبد الله - الزقازيق شرق، مرزوق أحمد مرزوق - منيا القمح شرق، محمود محمد أحمد - ههيا.

يأتي ذلك في إطار خطة النشاط الفني بالإدارة العامة للشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب.