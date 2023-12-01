مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. «الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف جديدة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإعلان عن وظائف للشباب بشركات ومنشآت القطاع الخاص، وفقا للبروتوكولات التي وقعتها الإدارة المركزية للتدريب والتطوع مع القطاع الخاص، وفي إطار تفعيل الدور المجتمعي والحد من ظاهرة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.

وظائف وفرص عمل جديدة خالية

وأعلنت وزارة الشباب، عن وظائف وفرص عمل جديدة خالية حاليًا ببعض مؤسسات القطاع الخاص، ومنها شركتا «مودرن لفروع اتصالات»، و«ذودياك للمطاعم السياحية».

أولا: فرص عمل شركة «مودرن لفروع اتصالات»

وتطلب شركة «مودرن لفروع اتصالات» التعيين في المجالات التالية:

1- مبيعات داخلية داخل فروع اتصالات

مكان العمل: الإسكندرية / زهراء مدينة نصر / مطار القاهرة الدولي / عبد الخالق ثروت / دار السلام / شارع شريف

متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي

• الخبرة 0 - 3 سنوات ويفضل في المبيعات.

• جيد في اللغة الإنجليزية

• الحد الأقصى للسن 30 سنة

• موقف محدد من التجنيد

مميزات الوظيفة:

• الراتب 4000 جنيه + العمولة + KPIs (قد يصل إجمالي الراتب 6000 جنيه)

• عدد ساعات العمل 8 ساعات، شفتات متغيرة

• عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

• تأمين اجتماعي وتأمين طبي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنا.

ثانيا: شركة ذودياك للمطاعم السياحية

وتطلب شركة ذودياك للمطاعم السياحية، للتعيين في فرص العمل التالية :

1- مندوب توصيل (التجمع الخامس)

- مكان العمل: بفروع التجمع الخامس الـ 90 الشمالي

- متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالى او متوسط

• الحد الأقصى للسن 35 سنة

-المميزات والحقوق:

• الراتب: من 4000 + نص التوصيل+ اوفر تايم

• شيفت 9 ساعات منهم ساعة راحة شيفتات متغيرة

• يوم اجازة اسبوعية

• تأمين اجتماعي وطبي

• تدريب دائم لتطوير الموظفين

• فرص للترقي داخل الشركةِ

• لا يوجد سكن

- للتقديم يرجى ملءالاستمارةالتالية:

https://forms.office.com/r/br9vbNgPhx

-لأي استفسار يرجى التواصل للاتصال/ واتس آب: 01275828269