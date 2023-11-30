بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه.. وظائف جديدة توفرها «الشباب والرياضة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة دورها الخدمي بالمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والخريجين من الجنسين، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للإدارات المركزية المعنية بتدريب الشباب.

بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والقطاع الخاص

وفي إطار التوجيهات، أعلنت الوزارة اتفاقها مع بعض شركات القطاع الخاص، بتوفير فرص عمل للشباب بأجور ورواتب شهرية مناسبة، وبينها شركة عرفة جروب.

وتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب وشركة عرفة جروب، توفير العديد من الوظائف المتنوعة للشباب من الجنسين، وهي على النحو التالي:

1- منسقو بيع.

- شروط الوظيفة: مؤهل عال أو متوسط، موقف واضح من الجيش، ألا يتجاوز السن 30 عامًا، خبرة سنة على الأٌقل في المجال.

-الراتب: يبدأ من 2800 جنيه بعد 3 أشهر تبعًا للتقييم ويصل إلى 3200 جنيه.

2- أفراد أمن.

شروط الوظيفة: مؤهل عال أو متوسط موقف واضح من الجيش ألا يتجاوز السن 45 عامًا.

- الراتب: يبدأ من 2800 جنيه بعد ثلاثة أشهر تبعًا للتقييم ويصل إلى 3200 جنيه.

3- عمال مخازن / عمال خدمات/ مساعدين كاشير

- شروط الوظيفة: قراءة وكتابة متوسطة، موقف واضح من الجيش، ألا يتجاوز السن 40 عامًا.

- الراتب: 3000 جنيه.

4- شيفات (جزارة – جبن – سمك).

- شروط الوظيفة: إجادة القراءة والكتابة، موقف واضح من الجيش، ألا يتجاوز السن 45 عامًا، خبرة لا تقل عن عامين.

-الراتب: 3600 ج + حافز تبعًا إلى نسبة البيع من (300 جنيه إلى 900 جنيه .

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/vSipjSvwFK

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