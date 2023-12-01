رشقة صاروخية تنطلق من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع كتب: شريف سليمان 11:17 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023 رشقة صاروخية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بانطلاق رشقة صاروخية من غزة، باتجاه مستوطنات غلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة دوي انفجارات في تل أبيب بعد إطلاق رشقة صاروخية من غزة إطلاق رشقة صاروخية من لبنان نحو الجليل الغربي شمالي إسرائيل الفصائل الفلسطينية تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب لحظة هروب لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي بعد رشقة صاروخية من غزة (فيديو) رشقة رشقة صاروخية غزة فلسطين بقلم شريف سليمان