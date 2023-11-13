لحظة هروب لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي بعد رشقة صاروخية من غزة (فيديو)

كشف مقطع فيديو لحظة اختباء لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي لكرة القدم، أثناء إطلاق فصائل الفلسطينية من قطاع غزة رشقة من الصواريخ على تل أبيب، وعكس مقطع الفيديو، لحظة قيام لاعبي منتخب الاحتلال بالاختباء رعبًا.

هروب لاعبي منتخب إسرائيل

Nothing will stop us on our way to Euro 2024 pic.twitter.com/P51OLX6O2i — ISRAEL FA (@ISRAELFA) November 10, 2023

وبيّن الفيديو خروج اللاعبين من الحافلة التي تقلهم ويتوجهون إلى جسر علوي على جانب الطريق، للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار، ووفقا لصحيفة «إسرائيل هيوم»، كانت الحافلة تنقل لاعبي المنتخب إلى المطار الرئيسي في البلاد مطار بن جورويون.

قصف مستمر لتل أبيب

يشار إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، أعلنت الجمعة الماضية، قصفها تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين التي أدت إلى وفاة أكثر من 11 ألف شخص أكثرهم من المدنيين والسيدات وكبار السن دون إنزال خسائر فادحة حتى الآن بكتائب المقاومة التي تتحصن في أنفاق تحت الأرض لم تستطع إسرائيل حتى الآن قصفها.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه إسرائيل عن نيتها تنفيذ هدنة 4 ساعات يوميًا دون تطبيق هذا الأمر حتى الآن على الرغم من انهيار عدد من المستشفيات في قطاع غزة في ظل تناقص تدريجي للوقود الذي ترفض إسرائيل إدخاله للقطاع وتتعلل بأن حركة المقاومة ستعمل على استخدامه لتصنيع المتفجرات وهو الأمر الذي نفته المقاومة.