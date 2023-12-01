توافد أبناء الجالية المصرية بالنمسا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد كبير من أبناء الجالية المصرية في النمسا، خلال الساعات الأولى من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وتابعت الحملة الرسمية عبر منشور على «فيس بوك»: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357

جدير بالذكر، أن تصويت المصريين في الخارج وفقا للجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.