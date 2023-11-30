منسق حملة «مواطن لدعم الوطن» يدعو المصريين بالخارج في المشاركة بالانتخابات

قال مصطفى رجب، منسق حملة «مواطن لدعم الوطن» ومدير بيت العائلة المصرية في لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إن الانتخابات الرئاسية والتي ستنتطلق خلال الساعات المقبلة مهمة للغاية، وتحديدا في هذا التوقيت الذي يمر به العالم.

وأضاف خلال مقطع فيديو يدعو خلال المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات: «في الانتخابات الرئاسية دي لازم نبعت رسالة إلى العالم كله عن مدى وعي الشعب المصري وحثه السياسي، وذلك من خلال عدد المشاركة الكبير في الانتخابات».

«رجب»: لازم كل المصريين في لندن يعوضوا عجز من يعيشون في أماكن بعيدة

وأكد مدير بيت العائلة المصرية في لندن أنه يجب على المصريين الذين يسكنون في لندن تعويض عجز المصريين الآخرين الذين لن يستطيعوا التصويت في الانتخابات، نظرا إلى بعد المسافات التي تصل إلى مئات الكيلو مترات عن المقر الانتخابي المخصص، متابعا: «لازم يركزوا في المشاركة بالانتخابات، وكمان يتكملوا مع أصدقائهم لحثهم على المشاركة في الانتخابات».