الصور الأولى لتوافد المصريين بالخارج للجان الانتخابات الرئاسية في نيوزيلندا

بدأت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

وأكد السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، أن السفارة أتمت استعداداتها خلال الفترة الماضية لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تُقام الانتخابات على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 من ديسمبر، على أن تبدأ الانتخابات يوميا في تمام التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة.