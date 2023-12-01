رغم الانتقادات القاسية.. «Napoleon» يحقق 5.7 مليون دولار في فرنسا

انتقادات عدة وجهها النقاد الفرنسيون لفيلم «Napoleon» الذي يحمل توقيع المخرج الأمريكي ريدلي سكوت، لكنه شهد إقبالاً كبيرا من المواطنين وحقق في افتتاحيته نحو 5.7 مليون دولار من عرضه 776 دار عرض سينمائية.

ويواصل فيلم «Napoleon» صعوده في شباك التذاكر العالمي، حيث نجح في تحقيق إجمالي إيرادات وصل لـ85 مليون دولار، خلال 8 أيام، في دور العرض السينمائي، من بينهم 37.5 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، و47.4 مليون دولار في السوق الخارجي حول العالم، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

انتقاد عديدة لـ«Napoleon» في فرنسا

ولاقى الفيلم الذي يجسد السيرة الذاتية للقائد الفرنسي نابيلون بونابرت هجوم وتعليقات لاذعة من النقاد الفرنسيين، حيث قالت صحيفة «لوفيجارو» اليومية إنه يمكن إعادة تسمية الفيلم إلى «باربي وكين تحت الإمبراطورية» بينما قال كاتب سيرة نابليون باتريس جينيفي لمجلة «لوبوان» إن سكوت قام بإعادة كتابة التاريخ «مناهض لفرنسا ومؤيدة للغاية لبريطانيا»، وذلك بالإضافة إلى انتقادات عديدة للأحداث التاريخية التي وصفها البعض بعدم الدقة.

ومن جانبه علق المخرج ريدلي سكوت على آراء النقاد قائلا: «الفرنسيون لا يحبون أنفسهم حتى، الجمهور الذي عرضته عليه الفيلم في باريس أحبه»