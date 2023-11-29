إيرادات «Napoleon» ترتفع لـ80 مليون دولار في أول أسبوعه بالسينمات العالمية

يواصل فيلم «Napoleon» للمخرج ريدلي سكوت، صعوده في شباك التذاكر الأمريكي، حيث يحافظ على تواجده في المركز الثاني بقائمة الإيرادات محققا 1.4 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية 34.2 مليون دولار وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وعلى مستوى الإيرادات في شباك التذاكر العالمي، نجح «Napoleon» في تحقيق 46.3 مليون دولار، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم التي حققها خلال 6 أيام لـ 80.5 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Napoleon»

فيلم «Napoleon» إخراج ريدلي سكوت وكتابة ديفيد سكاربا، ويجمع في بطولته خواكين فينيكس، فانيسا كيربي وطاهر رحيم.

ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات فاقت التوقعات في شباك التذاكر،حيث كان من المتوقع أن يجلب 22 مليون دولار في أول أيام عرضه في شباك التذاكر الأميركي، لكنه تجاوز هذه التوقعات وحقق 33 مليوناً، وذلك وفقا لما كشفه المنتج كيفن جيه والش، قائلا: «إنه شيء لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعله سوى ريدلي، وكنت سعيدًا بأن أكون إلى جانبه، للمساعدة في التحكم في الخيوط لتحقيق ذلك».