بعد انتهاء الهدنة.. غزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي وتواصل استهداف المساجد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في قطاع غزة من القصف الجوي والبري والبحري، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بين حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو والفصائل الفلسطينية، التي استمرت أسبوع وانتهت أمس.

واستشهد 32 فلسطينيا بينهم طفلتين رضيعتين، ومصور صحفي يدعى عبد الله درويش وأصيب نحو 20 آخرين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، صباح اليوم، لمناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن القصف الإسرائيلي، أسفر عن تدمير «مسجد حليمة» وسط خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين، كما محيط «مستشفى ناصر» في خان يونس جنوب قطاع غزة عدة غارات.

وفي صباح يوم الجمعة، الموافق 24 نوفمبر الماضي، دخلت هدنة إنسانية تم التوصل إليها بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، حيز التنفيذ لمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية.

وفجر اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 30 معتقلا، بينهم 22 طفلا و8 معتقلات من أراضي الـ48، عند سجن «عوفر العسكري» ومن معتقل المسكوبية، الأول في بلدة بيتونيا غرب رام الله، والثاني في القدس المحتلة، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، فيما اقتحم جنود الاحتلال، الأحياء القريبة من السجن الأول.

بدورها، أغلقت القوات الإسرائيلية، مدخل قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة، بالمكعبات الإسمنتية، فيما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددا من منازل الفلسطينيين في تقوع، عقب اقتحامها البلدة الواقعة جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما داهم الجنود، عدد آخر من المنازل، في بلدة بيت فجار جنوبا.

الاقتحامات والمداهمات متواصلة في الضفة الغربية المحتلة

كما داهمت القوات الإسرائيلية، عدة منازل، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، في بلدتي عقربا وقصرة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عين السلطان، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع السام باتجاه الفلسطينيين في مدينة أريحا.

وفي سياق حملة الاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين اثنين من قرية كفر عبوش، جنوب طولكرم، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 3 فلسطينيين من الخليل، عقب مداهمتها عدة أحياء في المدينة،

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط «سجن عوفر»

وفجر اليوم، أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط «سجن عوفر» العسكري، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله، لاستقبال المعتقلين المحررين ضمن صفقة التبادل.

وهاجم مستوطنون، منازل الفلسطينيين ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة وأحرقوا عدداً من المركبات في قرية جالود، جنوب شرق نابلس.