«ملهمش حظ».. 3 أبراج تواجه صعوبات في بداية عام 2024

مع بداية كل عام جديد، يهتم الكثير من محبي مطالعة علم الفلك والأبراج بمعرفة الأبراج الأقل حظًا، والأخرى الأكثر حظًا، حتى يتمكنوا من اتخاذ حذرهم من ما ينتظرهم، ومع اقتراب عام 2024، والذي يفصلنا عنه ما يقرب من شهر، بدأ الكثيرين في معرفة حظ البرج الخاص بهم في العام الجديد.

3 أبراج تواجه صعوبات ومشكلات في بداية عام 2024

قالت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة علم الفلك والأبراج أنه ومع بداية عام 2024، يعاني 3 أبراج من بعض المشكلات في الربع الأول من العام، ومن أبرز تلك الأبراج برج الميزان، وبالرغم من أن عام 2024 عام جيد بالنسبة له، إلا أنه في بداية العام قد يكون هناك مصاعب على المستوى المالي والمهني والعلاقات، فقد يكون هناك سوء تفاهم مع بعض الأشخاص المقربين.

وأوضحت «فؤاد» في تصريحها لـ «الوطن»، أنه وعندما يبدأ عام 2024، تكون الشمس في وضع معاكس، كما يدخل عطارد والمريخ في وضع معاكس أيضا، وفي بداية العام سيشعر الميزان ببعض الضغوط في أول شهرين من العام، وتبدأ الانفراجة الحقيقة للميزان بدء من 26 مايو المقبل.

ويأتي برجي الحمل في المرتبة الثانية والسرطان في المرتبة الثالثة للأبراج التي تواجه صعوبت ومشكلات وضغوط في بداية عام 2024، ويرجع ذلك إلى معاكسة الشمس وعطارد والمريخ، لذلك يجب أن يتخذ أصحاب تلك الأبراج حذرهم بشكل جيد على الصعيد المهني والمالي والعاطفي حتى تأتي الانفراجة في شهر مايو.

الأبراج الأكثر حظا في عام 2024

أما الأبراج الأكثر حظًا خلال عام 2024، فيأتي الجدي في المقدمة، فبالرغم من أنه يتعرض للحسد في الوقت الحالي، إلا أنه وبعد مرور أول شهر من عام 2024 ينتهي الحسد بالنسبة لـ برج الجدي، ليكون هو البرج الأكثر حظا على مدار العام.

ويأتي برج الثور في المرتبة الثانية للأبراج الأكثر حظا عام 2024، إذ أن كوكب المشتري والذي يعد برج الحظ يتواجد في برج الثور حتى 25 مايو، وحتى بعد خروج المشتري من البرج يكون هناك أشياء أخرى داعمة للحظ، ولكنهم يميلوا للتبذير في النصف الثاني من العام.