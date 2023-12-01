مصريون بالكويت: مشاركتنا في الانتخابات ردا لجميل الرئيس السيسي

شهدت لجان التصويت في انتخابات الرئاسة بالكويت، إقبالا كبيرا من الجالية المصرية على السفارة المصرية بالكويت، بحسب ما أكده محمود عزيزي، منسق حملة مواطن بالدول العربية، مؤكدا أن توافد المصريين بدأ من 9 صباحا.

وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية

وقال جمال أبو الخير، أحد أفراد الجالية المصرية بدولة الكويت، إن المصريين أقبلوا على المشاركة في التصويت بالانتخابات بشكل كبير، حيث وجدنا طوابير طويلة قبل فتح اللجان، ما يدل على وعي المصريين السياسي ورغبتهم في المشاركة الإيجابية، وأدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات «لأن صوتك يحمي البلد، ويختار رئيس يبني البلد».

المصريون خلف القيادة السياسية

بينما قال أحمد عرابي من الجالية المصرية بالكويت، عن مشاركته في الانتخابات، إنه جاء ليرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه من إنجازات لمصر، ولتصل رسالة للعالم أن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية، فالرئيس السيسي له موقف تاريخي لن ننساه، عندما قال «سيناء خط أحمر وجميعنا وراء قائدنا».

وكانت انطلقت صباح اليوم، اليوم أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وتستمر من اليوم وحتى 3 ديسمبر الجاري.