«أوقاف سوهاج» تنظم 1360 برنامجا تثقيفيا للأطفال ضمن مسابقة أفضل أداء دعوي

نظمت مديرية أوقاف سوهاج 1360 برنامجًا تثقيفيًا للأطفال في عدد من مساجد المحافظة، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية بالأوقاف، وشمل البرنامج التثقيفي للأطفال تحفيظ وتعليم الآداب العامة، وقام بأداء البرنامج للأطفال أئمة المستجد المنفذ لها البرنامج.

ندوات برنامج الطفل التثقيفي بسوهاج

وقال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل مديرية الأوقاف لمحافظة سوهاج، إن ندوات برنامج الطفل التثقيفي كانت بعدة مساجد بإدارات أوقاف سوهاج، وهي:

إدارة مركز سوهاج.

إدارة مركز العسيرات.

إدارة أوقاف مركز جرجا.

إدارة أوقاف مركز جنوب دار السلام.

إدارة أوقاف المراغة.

إدارة أوقاف شطورة.

إدارة أوقاف المدمر.

إدارة أوقاف بنى حميل.

إدارة أوقاف بندر سوهاج.

إدارة أوقاف ساقلته.

إدارة أوقاف المنشاه.

إدارة أوقاف دار السلام.

إدارة أوقاف جهينة.

إدارة أوقاف البلينا.

إدارة أوقاف برديس.

إدارة أوقاف شمال دار السلام.

إدارة أوقاف طهطا.

أدارة أوقاف طما.

إدارة أوقاف الطليحات.

إدارة أوقاف الغريزات.

إدارة أوقاف عنيبس.

إدارة أوقاف عرابة أبيدوس.

إدارة أوقاف إدفا.

إدارة أوقاف مشطا.

إدارة أوقاف بندر جرجا.

إدارة أوقاف أخميم.

إدارة أوقاف غرب طهطا.

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج، أنّ البرنامج التثقيفي للطفل شمل تحفيظ وتعليم الأطفال الآداب العامة، مشيرًا إلى أنه أدى البرنامج للأطفال أئمة المستجد المنفذ لها البرنامج.