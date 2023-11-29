رئيس جامعة سوهاج يدعو للمشاركة بالانتخابات الرئاسية حفاطا على استقرار الوطن

دعا الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار أن الانتخاب حق من الحقوق الدستورية، التي كفلها الدستور للمواطن، وتأتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية، جاء ذلك خلال ندوة «صوتك مستقبلك - إنزل شارك»، والتي حاضر بها اللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصناعة، ونائب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة الأسبق وخبير الأمن القومي، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

سلسلة ندوات توعية بجامعة سوهاج

وأكد النعماني، أن سلسة الندوات التوعوية التي أطلقتها الجامعة عن ضرورة المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2023، شهدت تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من الطلاب وكل منتسبي الجامعة، حيث تم خلالها التوعية بأهمية مباشرة الشباب لحقوقهم السياسية، والتي أصبحت ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، محثاً الطلاب على أن يكونوا أشخاصًا إيجابيين، ويكون لهم دور فعال في حماية أمن واستقرار الوطن، بالنزول والمشاركة بالعملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار.

أهمية المشاركة السياسية

واستعرض اللواء حافظ حسن خلال الندوة أهمية النزول والمشاركة بالاستحقاق الانتخابي القادم، والتواجد في لجان الاقتراع وعلى أبواب اللجان الانتخابية، فالمشاركة تعد واجباً وطنياً وقومياً، ونوع من أنواع رد الجميل للوطن الذي يسوده الحرية والأمن والأمان، كما استعرض أيضاً الواجبات والحقوق الدستورية والسياسية التي لا يجوز التقصير فيها، خاصةً المشاركة بالانتخابات الرئاسية، والتي تعد بمثابة رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل أو الخارج، مؤكدا أن التصويت في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني حتمي وإلزامي، وذلك من المشاركة الحقيقية في خارطة الجمهورية الجديدة.

حضر الندوة الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، ومحمد رأفت المليجي رئيس مؤسسة القادة بالمحافظة، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، الطلاب من مختلف الكليات.