جزء من الإيرادات لأهل غزة.. «بلوموندو» يحقق 201 ألف جنيه بالسينمات في يوم

يحقق الفنان حسن الرداد نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأخير «بلوموندو»، الذي يتعاون فيه مع المخرج ياسر سامي، إذ احتل المركز الأول في شباك التذاكر، متفوقًا على الأفلام المنافسة الأخرى.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد حقق إجمالي إيرادات ما يقرب من 201 أمس بدور العرض.

وقرر بطل الفيلم حسن الرداد التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة، وذلك حسبما جاء في بيانٍ رسمي، تماشيا مع الأحداث.

قصة فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال بلوموندو

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.