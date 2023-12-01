بتخفيضات تصل إلى 70%.. معرض الكتاب بسوهاج ينطلق الأحد المقبل

تنطلق فعاليات معرض الكتاب بسوهاج، يوم الأحد المقبل، الموافق 3 ديسمبر، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج والهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

وسيضم المعرض نحو 25 ألف كتاب من مختلف المجالات، المقدمة من 22 دار نشر مصرية مختلفة، وذلك بهدف خدمة جميع الفئات العمرية.

كما سيقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪ على الكتب المعروضة، بالإضافة إلى ذلك، ستقام عروض أخرى وندوات ثقافية لرواد المعرض.

ويعتبر المعرض فرصة لتعزيز الثقافة في المنطقة وتشجيع القراءة والاطلاع، وقد أشار محافظ سوهاج إلى أهمية دعم القطاع الثقافي ودوره في بناء الشخصية والوعي.

وتم اختيار نادي المحليات بمدينة ناصر لإقامة المعرض، مما يعكس النجاحات التي يحققها النادي في الفترة الأخيرة على مستوى الثقافة والفنون.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، عن فخره بتنظيم المعرض في النادي وأكد استعداد النادي لتقديم الدعم اللازم لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

وتأتي فعاليات معرض الكتاب بسوهاج في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الثقافة والمعرفة بين أبناء الشعب المصري، ودعم صناعة الكتاب المصري.