أبناء الطائفة الإنجيلية بالخارج يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

شارك الدكتور القس ثروت قادس، رئيس اتحاد المصريين بألمانيا والجالية المصرية في برلين، والقس بطرس فاضل، مع الجالية المصرية في أبو ظبي، في الانتخابات الرئاسية 2023، التي انطلقت صباح اليوم.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال القس ثروت قادس، قس إنجيلي بألمانيا، في تصريحات له: «أشجع جميع المصريين بالخارج أنّ يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «نحن نعيش في عصر ديمقراطية ومحبة وسلام، ونحن نقف خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مطالبًا بالنزول إلى مقار اللجان الانتخابية.

دور الفرد في المجتمع

وقال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريحات له، إنّ مشاركة المواطن الإيجابية تُعَد مفتاحًا لبناء مجتمعٍ قويٍّ ومستدامٍ؛ إذ يفهم الفرد دوره في المجتمع ويتحمَّل المسؤولية تجاهه، وتصبح لديه القدرة على تغيير الحاضر وتشكيل مستقبل أفضل، والانطلاق نحو المستقبل ينبغي أن يبدأ من استلهام الماضي، وتأسيس الحاضر.