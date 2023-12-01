رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أبناء الطائفة الإنجيلية بالخارج يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

مريم شريف
05:22 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
مشاركة أبناء الطائفة الإنجيلية في الانتخابات الرئاسية

مشاركة أبناء الطائفة الإنجيلية في الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور القس ثروت قادس، رئيس اتحاد المصريين بألمانيا والجالية المصرية في برلين، والقس بطرس فاضل، مع الجالية المصرية في أبو ظبي، في الانتخابات الرئاسية 2023، التي انطلقت صباح اليوم.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال القس ثروت قادس، قس إنجيلي بألمانيا،  في تصريحات له: «أشجع جميع المصريين بالخارج أنّ يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «نحن نعيش في عصر ديمقراطية ومحبة وسلام، ونحن نقف خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مطالبًا بالنزول إلى مقار اللجان الانتخابية.

دور الفرد في المجتمع

وقال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريحات له، إنّ مشاركة المواطن الإيجابية تُعَد مفتاحًا لبناء مجتمعٍ قويٍّ ومستدامٍ؛ إذ يفهم الفرد دوره في المجتمع ويتحمَّل المسؤولية تجاهه، وتصبح لديه القدرة على تغيير الحاضر وتشكيل مستقبل أفضل، والانطلاق نحو المستقبل ينبغي أن يبدأ من استلهام الماضي، وتأسيس الحاضر.

اقرأ المزيد:

من قلب الكنيسة الإنجيلية بقنا.. «مبايعة» للسيسي للحفاظ على وحدة الوطن

رئيس الطائفة الإنجيلية: رسالة الكنيسة تقديم لمسة تغيير للمجتمع

عالم أزهري في ندوة الكنيسة الإنجيلية: الشرائع السماوية ترفض ما يحدث لغزة

الكنيسة الإنجيلية بالقدس: تلقينا 3 إنذارات قبل قصف مستشفى المعمداني في غزة

الكنيسة الإنجيلية في بورسعيد تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر
بقلم مريم شريف